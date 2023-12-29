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Тренер «Ромы» Моуринью: «Ювентус» готов к тому, чтобы завоевать скудетто

Тренер «Ромы» Моуринью: «Ювентус» готов к тому, чтобы завоевать скудетто
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о текущей форме «Ювентуса» в преддверии очного матча команд в 18-м туре чемпионата Италии, который состоится завтра, 30 декабря.

«Мы знаем, чего от них ожидать. Это команда, ориентированная на результат. Я воспринимаю это как их положительное свойство. Они много и качественно защищаются. Они так же, как и «Интер», готовы завоевать скудетто в нынешнем сезоне», — приводит слова Моуринью журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Рома» сыграет с «Ювентусом» на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

Италия - Серия А . 18-й тур
30 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 17 туров чемпионата Италии подопечные Моуринью набрали 28 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества туров «старая синьора» заработала 40 очков и расположилась на второй строчке.

Турнирная таблица Серии А
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