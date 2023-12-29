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Аллегри: «Рома» — это прагматичная команда, возглавляемая одним из лучших тренеров в мире

Аллегри: «Рома» — это прагматичная команда, возглавляемая одним из лучших тренеров в мире
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о грядущем матче 18-го тура итальянской Серии А, в котором его команда встретится с «Ромой». Матч пройдёт завтра, 30 декабря.

«Мы находимся в хорошей форме, но, как мы все знаем, футбол живёт в постоянном балансе. Как только мы добьёмся результата в двух предстоящих матчах, сразу увидим, где мы окажемся в турнирной таблице. «Рома» — это прагматичная команда, возглавляемая одним из лучших тренеров в мире и обладающая в своём составе талантливыми игроками. Нам нужно больше терпения», — приводит слова Аллегри официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Италия - Серия А . 18-й тур
30 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Ювентус» сыграет с «Ромой» на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Матч начнётся в 22:45 мск.

После 17 туров чемпионата Италии подопечные Моуринью набрали 28 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества туров «старая синьора» заработала 40 очков и расположилась на второй строчке.

Турнирная таблица чемпионата Италии
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