Аллегри: «Рома» — это прагматичная команда, возглавляемая одним из лучших тренеров в мире

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о грядущем матче 18-го тура итальянской Серии А, в котором его команда встретится с «Ромой». Матч пройдёт завтра, 30 декабря.

«Мы находимся в хорошей форме, но, как мы все знаем, футбол живёт в постоянном балансе. Как только мы добьёмся результата в двух предстоящих матчах, сразу увидим, где мы окажемся в турнирной таблице. «Рома» — это прагматичная команда, возглавляемая одним из лучших тренеров в мире и обладающая в своём составе талантливыми игроками. Нам нужно больше терпения», — приводит слова Аллегри официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, «Ювентус» сыграет с «Ромой» на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Матч начнётся в 22:45 мск.

После 17 туров чемпионата Италии подопечные Моуринью набрали 28 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества туров «старая синьора» заработала 40 очков и расположилась на второй строчке.