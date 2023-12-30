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Президент «Наполи»: только я виноват в результатах команды, но зимой мы докупим игроков

Президент «Наполи»: только я виноват в результатах команды, но зимой мы докупим игроков
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал не лучшие результаты неаполитанского клуба в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Это только моя ответственность и вина. Игроки и тренеры не несут ответственность за этот сезон, это моя вина. Я хочу извиниться перед болельщиками «Наполи» за наш сезон. Мы исправим ситуацию, подписав новых футболистов в январе», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 18 туров итальянского чемпионата «Наполи» набрал 28 очков и на текущий момент занимает седьмое место в Серии А. Неаполитанская команда отстаёт от «Интера», идущего на первом месте, на 16 очков, однако у миланского клуба ещё есть игра в запасе.

Турнирная таблица чемпионата Италии
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