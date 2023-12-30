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«Лацио» обыграл «Фрозиноне» в матче 18-го тура Серии А

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» встречался с «Фрозиноне». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Маурицио Сарри.

На 58-й минуте игры счёт в матче открыл полузащитник «Фрозиноне» Матиас Соуле, забив гол с пенальти.

На 70-й минуте первый гол «Лацио» в матче забил нападающий Валентин Кастельянос. На 72-й минуте форвард Густав Исаксен забил второй гол «орлов». На 84-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Патрисио Габаррон.

После 18 туров итальянского чемпионата «Лацио» набрал 27 очков и занимает восьмое место. После аналогичного количества матчей в Серии А «Фрозиноне» заработал 19 очков и расположился на 13-й строчке.