Давид Алаба впервые высказался о своей тяжёлой травме

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба прокомментировал свою травму, полученную в матче 17-то тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:1). Игроку был диагностирован разрыв крестообразной связки.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать произошедшее. В течение своей карьеры я сталкивался с рядом проблем, но эта, возможно, самая тяжёлая. Я благодарен товарищам по команде, клубу, семье и всем остальным за оказанную поддержку», – написал Алаба в одной из социальных сетей.

Алаба стал третьим футболистом «Реала» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такую травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

Австрийский защитник перебрался в испанский клуб летом 2021 года из «Баварии» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за мадридский «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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