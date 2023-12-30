Моуринью рассказал, сможет ли Дибала принять участие в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможности участия аргентинского форварда Пауло Дибалы в выездном матче 18 тура итальянской Серии A с «Ювентусом», который состоится 30 декабря и начнётся в 22:45 мск.

«Дибала будет нам доступен», — приводит слова Моуринью журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне 30-летний аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала сыграл в 14 матчах «волков» во всех турнирах, забил четыре гола и выполнил шесть результативных передач. Три предыдущих встречи чемпионата Италии и матч заключительного тура Лиги Европы Дибала пропустил из-за травмы мышц бедра.

«Рома» набрала 28 очков в 17 матчах Серии A и находится на шестом месте, в активе «Ювентуса» 40 очков и второе место.