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Клубы Роналду и Месси вошли в топ-5 по количеству новых подписчиков в соцсетях за год

Клубы Роналду и Месси вошли в топ-5 по количеству новых подписчиков в соцсетях за год
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Интернет-портал Football Benchmark представил исследование, в котором выяснил, какие футбольные клубы заполучили большее количество подписчиков в социальных сетях в период с 2 декабря 2022 года по 2 декабря 2023 года.

Этот рейтинг возглавил мадридский «Реал», второе место занял «Манчестер Сити», а тройку лидеров замкнула каталонская «Барселона». Четвёртая позиция досталась саудовскому «Аль-Насру», за который играет легендарный Криштиану Роналду. Также в топ-5 вошёл «Интер Майами», в котором выступает не менее легендарный Лионель Месси.

Топ-10 клубов по количеству новых подписчиков:

  1. «Реал» Мадрид (Испания).
  2. «Манчестер Сити» (Англия).
  3. «Барселона» (Испания).
  4. «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).
  5. «Интер Майами» (США).
  6. «Тоттенхэм» (Англия).
  7. «Ювентус» (Италия).
  8. «ПСЖ» (Франция).
  9. «Бавария» (Германия).
  10. «Манчестер Юнайтед» (Англия).
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