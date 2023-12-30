Клубы Роналду и Месси вошли в топ-5 по количеству новых подписчиков в соцсетях за год
Интернет-портал Football Benchmark представил исследование, в котором выяснил, какие футбольные клубы заполучили большее количество подписчиков в социальных сетях в период с 2 декабря 2022 года по 2 декабря 2023 года.
Этот рейтинг возглавил мадридский «Реал», второе место занял «Манчестер Сити», а тройку лидеров замкнула каталонская «Барселона». Четвёртая позиция досталась саудовскому «Аль-Насру», за который играет легендарный Криштиану Роналду. Также в топ-5 вошёл «Интер Майами», в котором выступает не менее легендарный Лионель Месси.
Топ-10 клубов по количеству новых подписчиков:
- «Реал» Мадрид (Испания).
- «Манчестер Сити» (Англия).
- «Барселона» (Испания).
- «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).
- «Интер Майами» (США).
- «Тоттенхэм» (Англия).
- «Ювентус» (Италия).
- «ПСЖ» (Франция).
- «Бавария» (Германия).
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
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