Клубы Роналду и Месси вошли в топ-5 по количеству новых подписчиков в соцсетях за год

Интернет-портал Football Benchmark представил исследование, в котором выяснил, какие футбольные клубы заполучили большее количество подписчиков в социальных сетях в период с 2 декабря 2022 года по 2 декабря 2023 года.

Этот рейтинг возглавил мадридский «Реал», второе место занял «Манчестер Сити», а тройку лидеров замкнула каталонская «Барселона». Четвёртая позиция досталась саудовскому «Аль-Насру», за который играет легендарный Криштиану Роналду. Также в топ-5 вошёл «Интер Майами», в котором выступает не менее легендарный Лионель Месси.

Топ-10 клубов по количеству новых подписчиков:

«Реал» Мадрид (Испания). «Манчестер Сити» (Англия). «Барселона» (Испания). «Аль-Наср» (Саудовская Аравия). «Интер Майами» (США). «Тоттенхэм» (Англия). «Ювентус» (Италия). «ПСЖ» (Франция). «Бавария» (Германия). «Манчестер Юнайтед» (Англия).