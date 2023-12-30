«Джек не может с этим смириться». Тренер «Сити» Гвардиола — об ограблении дома Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно того, что злоумышленники обворовали дом вингера «горожан» Джека Грилиша в тот момент, когда в здании находилась его семья, а сам футболист принимал участие в матче 19-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1).

«Это случалось также и с игроками «Манчестер Юнайтед». Насколько мне известно, такие случаи происходили и в Лондоне. У футболистов есть охрана, но, к сожалению, подобное повторялось уже много раз.

И в Великобритании, и в Каталонии, где живёт моя семья, происходит много неприятных вещей. Сегодня определённо нужно быть осторожными. Кража драгоценностей, денег — это неприятно, но сложнее всего Джеку смириться с тем, что в момент ограбления в доме находилась его семья», — приводит слова Гвардиолы The Sun.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в момент ограбления в доме находились десять родственников английского футболиста. Воры вынесли из особняка часы и драгоценности на сумму £ 1 млн (€ 1,15 млн). На текущий момент продолжается поиск злоумышленников.