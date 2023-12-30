«Лутон Таун» — «Челси»: лондонцы увеличили преимущество

В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги между командой «Лутон Таун» и лондонским «Челси». Встреча проводится на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте матча полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд.
На 37-й минуте Нони Мадуэке с передачи Палмера увеличил преимущество гостей. Мадуэке с правого фланга ворвался в штрафную, накрутил двоих соперников и хлёстко пробил под перекладину. Голкипер не дотянулся.
Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE
«Лутон Таун» находится на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в 18 матчах. «Челси» располагается на 10-й позиции. Команда набрала 25 очков за 19 встреч.
- 30 декабря 2023
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