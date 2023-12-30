Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не знаю, сколько он пропустит». Тренер «Челси» Почеттино — об очередной травме Лавиа

«Не знаю, сколько он пропустит». Тренер «Челси» Почеттино — об очередной травме Лавиа
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о физическом состоянии полузащитника Ромео Лавиа, который почувствовал дискомфортные ощущения в конце минувшего матча АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:1), который стал для него дебютным после четырёхмесячного отсутствия из-за травмы.

«Нам потребуется провести оценку состояния Ромео в ближайшие несколько дней и выяснить, почему он чувствует недомогание. Нам ещё предстоит оценить его состояние, поэтому на текущий момент мы не знаем, будет ли он отсутствовать несколько дней или несколько недель», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, в минувшем октябре 19-летний футболист столкнулся с рецидивом травмы лодыжки, из-за которой выбыл до конца декабря. До этого Лавиа повредил лодыжку в середине сентября. Из-за полученных травм матч с «Кристал Пэлас» является единственным для бельгийца в составе лондонского клуба.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
27 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Мудрик – 13'     1:1 Олисе – 45+1'     2:1 Мадуэке – 89'    
Материалы по теме
Почеттино: Лавиа опять получил повреждение, надеюсь, ничего серьёзного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android