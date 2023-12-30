«Не знаю, сколько он пропустит». Тренер «Челси» Почеттино — об очередной травме Лавиа

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о физическом состоянии полузащитника Ромео Лавиа, который почувствовал дискомфортные ощущения в конце минувшего матча АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:1), который стал для него дебютным после четырёхмесячного отсутствия из-за травмы.

«Нам потребуется провести оценку состояния Ромео в ближайшие несколько дней и выяснить, почему он чувствует недомогание. Нам ещё предстоит оценить его состояние, поэтому на текущий момент мы не знаем, будет ли он отсутствовать несколько дней или несколько недель», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, в минувшем октябре 19-летний футболист столкнулся с рецидивом травмы лодыжки, из-за которой выбыл до конца декабря. До этого Лавиа повредил лодыжку в середине сентября. Из-за полученных травм матч с «Кристал Пэлас» является единственным для бельгийца в составе лондонского клуба.