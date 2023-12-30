Валерий Газзаев: изоляция — большой минус, но РФС делает всё возможное для нашего футбола

Бывший тренер московского ПФК ЦСКА Валерий Газзаев высказался на тему отстранения России от международных соревнований.

«Самый большой минус для нас — полная изоляция от международного футбола. Но если говорить про внутренний чемпионат, то у нас очень интересный многоступенчатый Кубок России, где участвуют команды Первой и Второй лиг, медиаклубы. Мы видим, что появляются интересные команды.

Если говорить про чемпионат России, то группа из трёх-четырёх команд будет бороться за чемпионство. Раньше у «Зенита» был большой отрыв от конкурентов, но сейчас такого нет. Это неплохая интрига, интерес к чемпионату есть.

РФС делает всё возможное, чтобы находить интересных спарринг-партнёров для нашей сборной. Анонсируют матч со сборной Сербии. РФС предпринимает все усилия, взаимодействует с ФИФА и УЕФА. На недавнем исполкоме было принято решение не переходить в Азию. Мне кажется, что это верное решение. По окончании сезона будут фундаментальные переговоры РФС с ФИФА и УЕФА. В такой ситуации пауза очень важна. В Азиатской конфедерации футбола нам никто не гарантирует, что нас допустят до отборочных матчей чемпионата мира. РФС принял соломоново решение», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.