Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев: изоляция — большой минус, но РФС делает всё возможное для нашего футбола

Валерий Газзаев: изоляция — большой минус, но РФС делает всё возможное для нашего футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского ПФК ЦСКА Валерий Газзаев высказался на тему отстранения России от международных соревнований.

«Самый большой минус для нас — полная изоляция от международного футбола. Но если говорить про внутренний чемпионат, то у нас очень интересный многоступенчатый Кубок России, где участвуют команды Первой и Второй лиг, медиаклубы. Мы видим, что появляются интересные команды.

Если говорить про чемпионат России, то группа из трёх-четырёх команд будет бороться за чемпионство. Раньше у «Зенита» был большой отрыв от конкурентов, но сейчас такого нет. Это неплохая интрига, интерес к чемпионату есть.

РФС делает всё возможное, чтобы находить интересных спарринг-партнёров для нашей сборной. Анонсируют матч со сборной Сербии. РФС предпринимает все усилия, взаимодействует с ФИФА и УЕФА. На недавнем исполкоме было принято решение не переходить в Азию. Мне кажется, что это верное решение. По окончании сезона будут фундаментальные переговоры РФС с ФИФА и УЕФА. В такой ситуации пауза очень важна. В Азиатской конфедерации футбола нам никто не гарантирует, что нас допустят до отборочных матчей чемпионата мира. РФС принял соломоново решение», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Газзаев вошёл в список доверенных лиц Путина на президентских выборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android