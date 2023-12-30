Коул Палмер: надеюсь, в ближайшее время буду играть ещё лучше

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о своей игре в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном» (3:2). Напомним, 21-летний хавбек оформил дубль и отметился одной голевой передачей.

«Моя результативная игра? Думаю, это только начало. Я пытаюсь как можно быстрее адаптироваться к новой жизни, новым товарищам по команде и новому городу. Для меня всё в новинку. Надеюсь, в ближайшее время я буду играть ещё лучше», — приводит слова Палмера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Палмер являeтся воспитанником «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в пocледний день летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 19 матчeй во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лoндонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориeнтировочная стоимость игрока, по дaнным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.