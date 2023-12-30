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Валерий Непомнящий: для меня несгибаемые «Крылышки» Осинькина — главное открытие года

Валерий Непомнящий: для меня несгибаемые «Крылышки» Осинькина — главное открытие года
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Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что главным открытием являются самарские «Крылья Советов».

«Главными открытиями 2023 года для меня стали «Краснодар» и несгибаемые «Крылышки». Мне очень нравится команда Осинькина, которая в прошлом сезоне стояла на вылет, а в этом сезоне всех терзает. Много сигналов, которые говорят, что можно и нужно жить», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на шестом месте с 29 очками. При этом самарская команда в Фонбет Кубке России после шести проведённых игр в группе С находится на последнем, четвёртом месте с тремя очками и не прошла в плей-офф турнира.

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