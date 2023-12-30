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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Бейи вернулся в «Вильярреал»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Бейи вернулся в «Вильярреал»
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Ивуарийский центральный защитник Эрик Бейи стал игроком «Вильярреала». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. По информации источника, стороны подписали контракт сроком до конца июня 2025 года. Игрок уже выступал за «жёлтую подводную лодку» в сезоне-2015/2016.

Фото: ФК «Вильярреал»

Ранее ивуариец разорвал контракт с «Бешикташем». За турецкую команду он выступал с начала сентября этого года. В текущем сезоне он провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Бейи более семи лет выступал в составе английского «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл три трофея. Сезон-2022/2023 защитник провёл на правах аренды во французском «Марселе». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,4 млн.

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