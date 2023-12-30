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Почеттино: Тьяго Силва постоянно ноет и практически не бывает счастлив

Почеттино: Тьяго Силва постоянно ноет и практически не бывает счастлив
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о недовольстве защитника своей команды Тьяго Силвы после финального свистка матча 20-го тура АПЛ с «Лутоном» (3:2). «Синие» вели со счётом 3:0 к 80-й минуте, но умудрились пропустить два мяча в концовке игры.

«Тьяго такой. Он всегда ноет и никогда не бывает счастлив — но это и хорошо! Ему 39, а он всё ещё играет в стартовом составе.

Почему он был недоволен? Думаю, из-за того, что мы выключились в концовке игры. Действительно, мы иногда хорошо смотримся перед финальным свистком, но иногда случаются и небольшие нюансы», – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Почеттино набрали 28 очков после 20 туров. Ранее наставник «Челси» подвёл итоги победного матча с «Лутоном».

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