Камерун вызвал на Кубок африканских наций 17-летнего игрока, который выглядит старше

Сборная Камеруна вызвала на Кубок африканских наций 17-летнего полузащитника Уилфрида Дуалу, который выглядит гораздо старше.

Фото: Сборная Камеруна

Сразу после вызова Дуалы в национальную команду начался скандал, так как Уилфрид не похож на 17-летнего футболиста, потому как он имеет на голове лысины и у него есть на лице морщины.

Дуала, по информации интернет-портала Transfermarkt, родился 15 мая 2006 года. На данный момент полузащитник выступает за камерунскую «Викторию Юнайтед».

Кубок африканских наций пройдёт в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. На Кубке африканских наций сборная Камеруна на групповой стадии встретится с национальными командами Гвинеи (15 января), Сенегала (19 января) и Гамбии (23 января).