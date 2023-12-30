Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Рондон перешёл в «Пачуку»

Бывший нападающий московского ЦСКА, санкт-петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Саломон Рондон перешёл в мексиканскую «Пачуку».

«Добро пожаловать», — сообщает пресс-служба клуба.

Фото: «Пачука»

Напомним, ранее сообщалось, что венесуэльский форвард покинул аргентинский «Ривер Плейт», так как у него возникли проблемы с адаптацией и появились семейные трудности, именно поэтому он перешёл в «Пачуку».

После окончания аренды в московском ЦСКА Рондон летом 2021 года в качестве свободного агента присоединился к английскому «Эвертону». Зимой 2023 года в таком же статусе перешёл в «Ривер Плейт». В общей сложности Саломон сыграл за аргентинский клуб 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами.