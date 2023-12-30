Transfermarkt назвал 10 самых дорогих трансферов игроков из стран бывшего СССР в 2023 году

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил рейтинг самых дорогих трансферов игроков из стран постсоветского пространства по итогам 2023 года. Первое место занял переход украинского вингера Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси» за € 70 млн. На втором месте расположился трансфер украинского защитника Ильи Забарного из киевского «Динамо» в «Борнмут» за € 22,7 млн. Замкнул тройку грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, чей переход из «Метца» в «Аякс» обошёлся в € 16 млн.

Топ-10 самых дорогих трансферов игроков из стран бывшего СССР в 2023 году:

Михаил Мудрик (Украина, из «Шахтёра» в «Челси», € 70 млн). Илья Забарный (Украина, из киевского «Динамо» в «Борнмут», € 22,7 млн). Жорж Микаутадзе (Грузия, из «Метца» в «Аякс», € 16 млн). Арсен Захарян (Россия, из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», € 13 млн). Анатолий Трубин (Украина, из «Шахтёра» в «Бенфику», € 10 млн). Руслан Малиновский (Украина, из «Аталанты» в «Марсель», € 10 млн). Артём Довбик (Украина, из «Днепр-1» в «Жирону», € 7,75 млн). Олег Рябчук (Молдавия, из «Олимпиакоса» в «Спартак», € 6 млн). Виктор Цыганков (Украина, из киевского «Динамо» в «Жирону», € 5 млн). Бактиёр Зайнутдинов (Казахстан, из ЦСКА в «Бешикташ», € 4,5 млн).