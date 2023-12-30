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Объявлена сборная самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt

Объявлена сборная самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt объявил символическую сборную самых дорогих игроков мира. Суммарная стоимость состава из 11 человек составила € 1,22 млрд. Интернет-портал выбрал для этой сборной схему 4-3-3.

В сборную попали:

Вратарь: Мик Меньян («Милан»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Фото: Transfermarkt

На данный момент лидером в АПЛ является «Ливерпуль», в Серии А «Интер», в Примере мадридский «Реал», в Бундеслиге «Байер» и в Лиге 1 «ПСЖ».

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