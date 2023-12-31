Глушаков рассказал, что обязательно должно быть на новогоднем столе

Бывший полузащитник национальной команды России Денис Глушаков рассказал, что обязательно должно быть на новогоднем столе.

«Что обязательно должно быть на новогоднем столе? У всех по-разному. Можно перечислять долго. Наверное, самое главное – это оливье и шампанское. Новый год планирую встречать Дома с семьей, родителями. Новый год – семейный праздник», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Сейчас Глушаков выступает в составе костромского «Спартака», который играет во Второй лиге.

В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Ранее за свою карьеру Глушаков также защищал цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака» и «Ахмата».

Денис Глушаков обратился к Квинси Промесу из бани