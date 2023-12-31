Бывший полузащитник национальной команды России Денис Глушаков рассказал, что обязательно должно быть на новогоднем столе.
«Что обязательно должно быть на новогоднем столе? У всех по-разному. Можно перечислять долго. Наверное, самое главное – это оливье и шампанское. Новый год планирую встречать Дома с семьей, родителями. Новый год – семейный праздник», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
Сейчас Глушаков выступает в составе костромского «Спартака», который играет во Второй лиге.
В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Ранее за свою карьеру Глушаков также защищал цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака» и «Ахмата».
Денис Глушаков обратился к Квинси Промесу из бани