Мирча Луческу раскрыл секрет плодотворной работы с бразильскими футболистами

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о воспитании молодых бразильцев во время своей работы в «Шахтёре».

«Для меня игроки были друзьями. У нас были совершенно отличные отношения. Со всеми. Это наполняет мою жизнь, потому что они помнят проведённое со мной время. Умные ребята всегда всё сразу понимают. При мне они перешли на другой уровень. Я очень помогал им в 18-19 лет. В этот период мальчики более замкнуты и застенчивы.

В каждом из них есть частица моего дара. Мы смогли воспитать их и научить быть людьми. Это доставляет мне наибольшее удовольствие. Фернандиньо уже 37 лет, а он всё ещё играет. Не хочет уходить на пенсию. Он капитан в «Атлетико Паранаэнсе» и выступает на исключительном уровне. И не только он. Адриано 37 лет, Виллиану — 36.

Тот же Дуглас Коста. Тайсон – лучший игрок ПАОКа. Все они в 17-18 лет имели талант и шанс понять, что такое профессиональный футбол», — приводит слова Луческу Sport Total FM.

Напомним, 78-летний Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» в ноябре. Он возглавлял киевскую команду с 2020 по 2023 год. Румынский специалист был главным тренером донецкого «Шахтёра» с 2004 по 2016 год. Ранее специалист также занимал пост главного тренера в «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде», «Интере», «Зените» и национальной команде Турции.