Вратарь «Ростова» Медведев: пожелал бы себе побольше играть в 2024 году

Вратарь «Ростова» Никита Медведев подвёл личные итоги уходящего года.

«Если подводить личные итоги 2023 года, то я счастлив, что после очень долгой и тяжёлой травмы вернулся на футбольное поле. Каждый день получаю очень большое удовольствие от игры в футбол и на тренировках, и на играх. Рад, что смог вернуться в футбол. А в 2024 году пожелал бы себе побольше играть и ставить большие задачи вместе с командой и выполнять их», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в семи матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». В этих семи встречах Медведев пропустил девять голов. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.