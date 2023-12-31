«Каждый из нас любит сэра Алекса». «Манчестер Юнайтед» поздравил Фергюсона с 82-летием

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в своей социальной сети опубликовала поздравление с днём рождения для легендарного экс-тренера «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона, которому сегодня, 31 декабря, исполняется 82 года.

Фото: Социальные сети «Манчестер Юнайтед»

«Каждый из нас любит сэра Алекса Фергюсона. С днём рождения, сэр Алекс!» — написано в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Напомним, шотландский тренер возглавлял манкунианцев с 1986 по 2013 год. За этот период «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, четыре раза завоёвывал Кубок английской лиги, десять раз выигрывал Суперкубок Англии, дважды становился обладателем Лиги чемпионов. В общей сложности под руководством шотландского специалиста «красные дьяволы» провели 1476 матчей во всех турнирах.