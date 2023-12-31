Мостовой: в последнее время в российском футболе стало много пустой болтовни и пафоса

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, каких изменений в отечественном футболе он хотел бы увидеть в грядущем году.

«В 2024 году нашему футболу пожелаю меньше слов и больше дела. В последнее время у нас стало много пустой болтовни и пафоса. В футболе уже все кому не лень. Другого не пожелаю, потому что 99% желаемого зависит не от нас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков после аналогичного количества туров. Замыкает тройку лидеров РПЛ московское «Динамо», набравшее 32 очка.