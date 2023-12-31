«Когда 31-го вызвали на работу». Соболев выложил новое фото из тренажёрного зала

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев в своём телеграм-канале разместил фотографию, на которой он запечатлел себя в тренажёрном зале.

Фото: Социальные сети Александра Соболева

Ранее нападающий уже выкладывал фотографию из спортивного зала, которую он подписал: «Лучше бы тренировался!!! А не вот это всё».

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент расположился на пятой строчке.