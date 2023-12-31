«Крылья Советов» выразили поддержку жителям Белгорода

Самарские «Крылья Советов» в социальных сетях опубликовали заявление, в котором выразили поддержку жителям Белгорода. Ранее город пострадал от обстрела. Высказались главный тренер команды Игорь Осинькин и капитан Александр Солдатенков.

«ПФК «Крылья Советов» выражают поддержку всем жителям Белгорода», — написано в заявлении клуба.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим после событий в Белгороде. Огромная благодарность врачам, которые самоотверженно борются за жизнь каждого человека. Их профессионализм и самоотверженность вызывают восхищение. Сплоченность белгородцев, вышедших на улицы города, чтобы восстановить порядок – это гордость и пример для всех нас. Сила нашего общества в единстве и профессионализме каждого», – сказал Осинькин.

«Мы не дадим никому запугать и лишить наших детей сказочного праздника — Нового года. Ведь этот светлый и волшебный праздник принадлежит не только нам, но и будущим поколениям. Мы не можем забирать у детей торжество, ведь именно в Новый год они по-настоящему верят в чудо. Я хочу пожелать каждому крепкости духа и веры в нашу страну. Белгород, мы с вами!» — отметил Солдатенков.