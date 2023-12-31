«Ливерпуль» завершил 2023 год лидером АПЛ, «Манчестер Сити» отстаёт на два очка

Сегодня, 31 декабря, состоялись заключительные матчи английской Премьер-Лиги в 2023 году, по итогам которых сформировалась турнирная таблица чемпионата перед наступающим 2024 годом.

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», набравший 42 очка за 19 матчей. На втором месте находится сенсационная «Астон Вилла» Унаи Эмери с 42 очками. Бирмингемцы уступают мерсисайдцам по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает чемпион прошлого сезона АПЛ «Манчестер Сити» (40 очков). Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на два очка от лидера.

Также рядом находится лондонский «Арсенал» (40 очков за 20 матчей), упустивший возможность стать первым в АПЛ, проиграв «Фулхэму» сегодня (1:2). На пятом месте располагается «Тоттенхэм», набравший 39 очков по итогам 20 матчей.

Примечательно, что довольно низкие позиции в таблице занимают «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» — седьмое (31 очко за 20 игр) и десятое (28 очков за 20 игр) соответственно.

В зоне прямого вылета из АПЛ остались «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Лутон Таун». «Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. В активе «Бёрнли» 11 очков после 20 сыгранных матчей, они идут на 19-м месте. «Лутон Таун» — 18-й в таблице с 15 очками за 19 встреч.