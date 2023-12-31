«Спартак» заблудился». Каррера подвёл итоги для красно-белых в 2023 году

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвёл итоги для красно-белых в 2023 году.

«После хорошего старта «Спартак» сдал, заблудился, из-за чего пошла серия неудач под конец этого года. Надеюсь, в следующем году они исправят ситуацию», — приводит слова Карреры Sport24.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого в активе 38 очков.

При этом московская команда в Фонбет Кубке России на групповом этапе после шести проведённых встреч заняла первую строчку с 12 очками и прошла в плей-офф турнира. В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 0:1.