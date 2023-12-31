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«Если только его пригласят в «Барселону». Президент «Урала» — о будущем Гончаренко в клубе

«Если только его пригласят в «Барселону». Президент «Урала» — о будущем Гончаренко в клубе
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко в екатеринбургском клубе.

«Общались с тренером о его будущем? Мы общались и общаемся. Думаю, что если Виктор Михайлович захочет, то продолжит работу с нами. Опасений по этому поводу у меня нет — если только не получит приглашение от «Барселоны» (смеётся). Думаю, всем было бы хорошо — и нам, и тренеру, и болельщикам.

Договориться о новом контракте сложностей не составит? Думаю, что нет», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Гончаренко является тренером «Урала» с августа 2022 года. Нынешний контракт с белорусским специалистом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает 12-е место в РПЛ, находясь на одну строчку выше зоны стыковых матчей. В активе екатеринбуржцев 19 очков за 18 встреч.

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