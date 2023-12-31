Дмитрий Аленичев оценил выступление «Спартака» в 2023 году

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлениях и игре красно-белых в уходящем 2023 году.

«В этом году «Спартак» играл нестабильно, команду лихорадило. Я думаю, что команде нужны точечные усиления. Посмотрим, каким «Спартак» выйдет после зимней паузы. Может, перерыв пойдёт на пользу», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у команды Владимира Ивича 38 очков после аналогичного количества игр. Прошлый сезон «Спартак» закончил на третьем месте в Российской Премьер-Лиге и отстал от чемпиона, «Зенита», на 16 очков (54 против 70).