Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков поздравил болельщиков с Новым годом.

«Друзья, всем привет! Поздравляю всех с Новым годом! Всем счастья и здоровья. Любите спорт и занимайтесь им. Берегите себя», — сказал Обляков в видео, опубликованном в телеграм-канале игрока.

Напомним, в последнем туре чемпионата России перед перерывом московский ЦСКА играл с «Краснодаром». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Никита Кривцов.

На данный момент ЦСКА после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на восьмой строчке с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», имея в своём активе 38 очков. На втором месте находится петербургский «Зенит» с 36 очками.