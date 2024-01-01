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Стало известно, когда «Реал» сделает официальное предложение Мбаппе

Стало известно, когда «Реал» сделает официальное предложение Мбаппе
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Мадридский «Реал» сделает сегодня, 1 января, официальное предложение звезде «ПСЖ» Килиану Мбаппе, сообщает AS.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» сообщил 25-летнему нападающему, что если он хочет присоединиться к «сливочным», то должен принять решение о подписании с ними контракта до середины января 2024 года.

При этом, как сообщал ранее L'Équipe, боссы парижан убеждены в том, что Мбаппе счастлив в клубе и видят, что футболист получает удовольствие от происходящих в нём процессов.

Действующее трудовое соглашение французского футболиста с «ПСЖ» рассчитано до ближайшего лета.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Метц
Метц
1:0 Vitinha – 49'     2:0 Мбаппе – 60'     2:1 Юдоль – 72'     3:1 Мбаппе – 83'    
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