Стало известно, когда «Реал» сделает официальное предложение Мбаппе

Мадридский «Реал» сделает сегодня, 1 января, официальное предложение звезде «ПСЖ» Килиану Мбаппе, сообщает AS.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» сообщил 25-летнему нападающему, что если он хочет присоединиться к «сливочным», то должен принять решение о подписании с ними контракта до середины января 2024 года.

При этом, как сообщал ранее L'Équipe, боссы парижан убеждены в том, что Мбаппе счастлив в клубе и видят, что футболист получает удовольствие от происходящих в нём процессов.

Действующее трудовое соглашение французского футболиста с «ПСЖ» рассчитано до ближайшего лета.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.