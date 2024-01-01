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Игрок «Локо»: Дзюба с Гильерме уже ветеранчики, но опытные

Игрок «Локо»: Дзюба с Гильерме уже ветеранчики, но опытные
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о вспыльчивости одноклубника Артёма Дзюбы.

«Когда ты играешь матч, ты на эмоциях. Все вспыльчивые, все хотят победить. И все друг другу могут высказать что-то, это естественно, это нормально. Это значит, что коллектив живой.

Зачем называю Артёма «дедом»? А сколько ему лет? По сравнению с другими игроками, они с Гильерме уже ветеранчики. Но опытные, опытные, которые помогают команде.

Текущая форма Дзюбы? Он в основном играет во всех матчах. Он первый номер в нападении. Артём всегда помогает против прессинга. У нас всегда есть опция — заброс на Дзюбу, когда он цепляется за мяч и скидывает его нашим быстрым игрокам», — приводит слова Магкеева «КП Спорт».

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