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В сеть попало видео зажигательного танца Роберта Левандовского с супругой

В сеть попало видео зажигательного танца Роберта Левандовского с супругой
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски принял участие в одной из вечеринок, где станцевал со своей супругой Анной Левандовской.

У пары получился зажигательный танец. Девушка предстала в открытом серебристом платье, а её муж — в классическом костюме без пиджака. Вечеринка была посвящена новогодним праздникам.

Напомним, всего в текущем сезоне Левандовски провёл за «Барселону» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом

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