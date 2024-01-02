В сеть попало видео зажигательного танца Роберта Левандовского с супругой

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски принял участие в одной из вечеринок, где станцевал со своей супругой Анной Левандовской.

У пары получился зажигательный танец. Девушка предстала в открытом серебристом платье, а её муж — в классическом костюме без пиджака. Вечеринка была посвящена новогодним праздникам.

Напомним, всего в текущем сезоне Левандовски провёл за «Барселону» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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