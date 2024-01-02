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Никита Чернов: в 2023 году выкладывался на полную, но хотелось бы больше играть

Никита Чернов: в 2023 году выкладывался на полную, но хотелось бы больше играть
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов оценил ушедший календарный год в плане футбольных достижений. Футболист красно-белых признался, что ему хотелось бы получать больше игровой практики.

«Как бы оценил 2023 год для себя в футболе? В целом – я доволен собой. Выкладывался на полную, когда выходил. Конечно, хотелось бы больше играть. Надеюсь, что в следующем году всё образуется. Загадаю Деду Морозу что-то, может, сбудется», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Чернов сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

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