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Де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Я нахожусь в клубе своей мечты — »Барселоне". Переход в АПЛ может дать мне новый импульс? Возможно. Но я очень доволен в «Барсе». На вопрос об уходе всегда сложно ответить. Пока что мне здесь хорошо!" — приводит слова де Йонга издание NOS в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор «Барселоны» Деку не поверил Френки де Йонгу, который заявил, что не смог поехать с командой на матч с «Антверпеном» из-за болезни. Позже агент нидерландского футболиста опроверг эти слухи.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

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