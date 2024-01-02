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Экс-тренер «Зенита» Спаллетти высказался о возрождении Суперлиги

Экс-тренер «Зенита» Спаллетти высказался о возрождении Суперлиги
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, работавший ранее в петербургском «Зените», отреагировал на новости о возрождении Европейской Суперлиги.

«Мы теряем приятные отголоски прошлого, запах поля, традиции людей, празднующих вокруг национального флага, изумление, когда Давид побеждает Голиафа.

Похоже, что только влиятельные люди могут писать правила. Кто-то хочет навязать свою футбольную идею… Но они не понимают: пока есть мяч и двое ворот, люди будут выбирать традиционный футбол, который они любят», — приводит слова Лучано Спаллетти Tuttosport.

Напомним, единственным клубом, в котором высказались в положительном ключе в адрес Суперлиги, стал итальянский «Наполи». На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только испанские «Барселона» и «Реал» Мадрид. За два первых дня после решения Европейского суда о неправомерном запрете Суперлиги от вступления в проект отказался 21 клуб топ-5 лиг.

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