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«Спартак» ищет варианты аренды для двух молодых футболистов — Источник

«Спартак» ищет варианты аренды для двух молодых футболистов — Источник
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Молодые полузащитники «Спартака» Даниил Зорин и Максим Лайкин могут временно сменить клубную прописку. Руководство красно-белых подыскивает для них варианты аренды, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, несмотря на намерение отдать Зорина и Лайкина в аренду, футболисты с большой долей вероятности полетят на первый сбор «Спартака».

Отмечается, что под вопросом находится судьба другого футболиста «Спартака» Павла Мелёшина. В случае подписания нового форварда высока вероятность, что Мелёшина также захотят отдать в аренду.

20-летний Лайкин в нынешнем сезоне сыграл за основную команду «Спартака» три матча. 19-летний Зорин не сыграл ни одного матча за основу красно-белых в нынешнем сезоне. На счету Мелёшина восемь матчей во всех турнирах и один забитый мяч.

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