Каземиро близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» — Ричард Киз

Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро в ближайшее время сменит клубную прописку. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Ричард Киз.

По сведениям источника, Каземиро близок к уходу из стана манкунианского клуба в текущее трансферное окно. В его услугах заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и «ПСЖ».

В текущем сезоне Каземиро принял участие в восьми матчах чемпионата Англии по футболу. Бразильский полузащитник записал в свой актив один гол, не отметившись результативными передачами.

Напомним, 31-летний Каземиро является футболистом английского «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. Его действующее соглашение с манкунианским клубом рассчитано до июня 2026 года.