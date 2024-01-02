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Смородская: хочу, чтобы в 2024-м российский футбол влился в международную футбольную семью

Смородская: хочу, чтобы в 2024-м российский футбол влился в международную футбольную семью
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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от 2024 года.

«Хочу, чтобы российский футбол влился в международную футбольную семью. Также чтобы все остальные виды спорта стали соревноваться на всех уровнях», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Смородская занимала должность президента московского клуба в период с 2010 по 2016 год. В сезоне-2014/2015 железнодорожники выиграли Кубок России. В финале «Локомотив» победил «Кубань» со счётом 3:1. В основное время матча команды сыграли со счётом 1:1. В дополнительное время, на 104-й минуте победный гол московской команды забил полузащитник Мбарк Буссуфа. Затем, на 111-й минуте встречи третий гол «Локомотива» забил Алексей Миранчук.

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