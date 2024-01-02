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Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» ван Бронкхорст может стать тренером «Бешикташа»

Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» ван Бронкхорст может стать тренером «Бешикташа»
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Бывший игрок испанской «Барселоны» и сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст ведёт переговоры с турецким «Бешикташем» о том, чтобы стать главным тренером команды. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Последним местом работы нидерландца был шотландский «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов является одним из кандидатов на этот пост. Помимо него, на должность главного тренера «Бешикташа» претендуют Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио.

48-летний Джованни ван Бронкхорст тренировал «Рейнджерс» с ноября 2021-го по ноябрь 2022 года. Ранее ван Бронкхорст, который в годы игровой карьеры выступал в составе лондонского «Арсенала», «Фейеноорда», «Ваалвейка», «Рейнджерс» и «Барселоны», тренировал «Фейеноорд» и «Гуанчжоу», также работал в системе английского «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Нидерландов.

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