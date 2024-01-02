Потенциальный новичок «Оренбурга» Томпсон входит в топ-5 в мире по ускорениям с мячом

Чилийский полузащитник «Коло-Коло» Хорди Томпсон, который, вероятно, станет футболистом российского «Оренбурга», входит в пятёрку лучших футболистов по количеству ускорений с мячом среди игроков до 23 лет за 90 минут. Об этом сообщает CIES на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Топ-5 игроков до 23 лет по количеству рывков с мячом:

1. Теодор Корбеану («Грассхоппер») — 3,6.

2. Кристиан Оливейра («Лос-Анджелес») — 2,83.

3. Флориан Вирц («Байер») — 2,75.

4. Хариб Сухаиль («Шабаб Аль-Ахли») — 2,72.

5. Хорди Томпсон («Коло-Коло») — 2,65.

Ранее сообщалось, что руководство «Коло-Коло» приняло решение о том, чтобы отпустить Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за € 1,1 млн.

Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. Ранее сообщалось, что футболист внёс в суд залог (100 млн песо), который позволяет ему нарушить домашний арест и покинуть страну.