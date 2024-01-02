Менеджер «Спартака» по арендам Баженов высказался о прогрессе Зорина и Шитова

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал, кто из его подопечных совершил самый большой скачок в развитии за 2023 год.

«Каждый потихонечку набирается опыта. У кого-то это больше получилось, у кого-то поменьше. Если брать по статистике минут, игровому времени, то это Виталий Шитов, который у нас находится в «Тюмени», и Даня Зорин, который был в минском «Динамо» и стал с ним чемпионом. Так или иначе, это титулы, это важно для уверенности.

Они молодцы, вышли, наверное, на чуть-чуть другой уровень. По крайней мере, на тот, на который я точно знал, что они могут выйти. Но подчеркну, что у каждого из наших ребят свой определённый путь, все работают», — приводит слова Баженова Metaratings.

Напомним, 19-летний Зорин выступал в минском «Динамо» на правах аренды и стал чемпионом Беларуси. Для игрока красно-белых этот трофей стал первым в профессиональной карьере, при этом россиянин отметился одним забитым мячом в чемпионской игре. В нынешнем сезоне Даниил сыграл за «Динамо» 10 матчей в чемпионате, где отметился семью голами и двумя результативными действиями.

20-летний Виталий Шитов принял участие в 19 матчах Мелбет Первой лиги в составе «Тюмени», в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.