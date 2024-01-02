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«Ох уж эти прогулки с кофе». Месси иронично прокомментировал пост Роналдиньо в соцсетях

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шутливой форме прокомментировал публикацию другого бывшего игрока каталонского клуба Роналдиньо, на которой он одет в тренировочную форму.

Фото: Социальные сети Роналдиньо

«Больше никаких отпусков. Время работать. Скоро анонсирую следующие главы этого приключения», — написал Роналдиньо в своей социальной сети.

«Какая фотография! Ох уж эти прогулки от раздевалки до «Ла Масии» (академия «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») с кофе… Ха-ха-ха», — прокомментировал публикацию бразильского экс-игрока Месси.

Напомним, Роналдиньо выступал за «Барселону» в период с 2003 по 2008 год. Месси дебютировал во взрослой команде сине-гранатовых в 2005 году.

За период выступлений в каталонском клубе бразильский нападающий сыграл в 207 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 94 голами и 70 результативными передачами.