«Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Онана в сборную до матча с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» намерен отложить отъезд вратаря Андре Онана в сборную Камеруна. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» заинтересовано в том, чтобы голкипер принял участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». На данный момент представители манкунианцев ведут переговоры с Камерунской федерацией футбола.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» состоится в воскресенье, 14 января. Первую игру Кубка африканских наций Камерун проведёт в понедельник, 15 января. В стартовом матче турнира команда встретится с Гвинеей. Таким образом, вратарь «МЮ» также может принять участие в матче Кубка Англии с «Уиганом» (понедельник, 8 января. — Прим. «Чемпионата»).

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.