Энрике — о Суперкубке Франции: мне бы хотелось разыгрывать трофей каждую неделю

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем Суперкубка Франции с «Тулузой», который пройдёт 3 января, рассказал о предстоящей игре.

«Завтра у нас есть возможность сыграть матч за титул, это всегда отличная мотивация. Наша цель — завоевать все титулы. Это будет первый трофей команды, выигранный после работы Кристофа Галтье. У нас хорошее настроение. Мы очень мотивированы.

Особенно ли играть после праздников? Нет, ничего особенного, мне бы хотелось разыгрывать трофей каждую неделю. Мотивация к финалу выше, чем к любому матчу. Этот трофей нас всячески стимулирует. Атмосфера будет очень красивой», — приводит слова Энрике Le Parisien.

«ПСЖ» в прошлом сезоне выиграл французскую Лигу 1, а «Тулуза» — Кубок Франции. При этом парижане выигрывали Суперкубок страны 11 раз, в то время как их оппоненты ещё ни разу не поднимали такой трофей над головой.