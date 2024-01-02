«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании хавбека «Аталанты» Эдерсона

«Манчестер Юнайтед» предпримет попытки по подписанию полузащитника «Аталанты» Эдерсона в текущее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, на данный момент боссы «красных дьяволов» ещё не выходили с предложением ни на «Аталанту», ни на представителей 24-летнего хавбека. Потенциальный трансфер обсуждается внутри клуба. Отмечается, что бергамаски захотят выручить с продажи бразильца сумму бо́льшую, нежели € 15 млн, за которые игрок был куплен у «Салернитаны».

Эдерсон выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. В текущем сезоне хавбек провёл за бергамасков 23 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.