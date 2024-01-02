«Зенит» скоро объявит о трансфере Нино из «Флуминенсе» — Фабио Алейшу

Санкт-петербургский «Зенит» в ближайшее время объявит о трансфере защитника «Флуминенсе» Нино, сообщает журналист Фабио Алейшу.

По информации источника, переговоры между клубами и самим игроком находятся на завершающей стадии. А цена трансфера составит € 6 млн. Именно поэтому сине-бело-голубые вскоре должны объявить о переходе бразильца.

Напомним, первым об интересе «Зенита» к 26-летнему Нино сообщил «Чемпионат».

В прошлом сезоне футболист сыграл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость бразильца, по информации интернет-портала Transfermarkt, на данный момент составляет € 11 млн. А контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.