Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» скоро объявит о трансфере Нино из «Флуминенсе» — Фабио Алейшу

«Зенит» скоро объявит о трансфере Нино из «Флуминенсе» — Фабио Алейшу
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» в ближайшее время объявит о трансфере защитника «Флуминенсе» Нино, сообщает журналист Фабио Алейшу.

По информации источника, переговоры между клубами и самим игроком находятся на завершающей стадии. А цена трансфера составит € 6 млн. Именно поэтому сине-бело-голубые вскоре должны объявить о переходе бразильца.

Напомним, первым об интересе «Зенита» к 26-летнему Нино сообщил «Чемпионат».

В прошлом сезоне футболист сыграл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость бразильца, по информации интернет-портала Transfermarkt, на данный момент составляет € 11 млн. А контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Зенит» хочет подписать защитника «Флуминенсе» Нино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android