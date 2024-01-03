Игрок «Барселоны» Педри собрал идеальную команду, в ней оказалось два футболиста «Реала»

Полузащитник испанской «Барселоны» Педри во время прямой онлайн трансляции собрал идеальную команду, в которой оказалось два футболиста мадридского «Реала».
Сборная выглядит так:
Вратарь: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Дани Алвес, Жерар Пике, Жорди Альба (трое из «Барселоны»), Сергио Рамос («Реал» Мадрид).
Полузащитники: Хави, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста (все из «Барселоны»).
Нападающие: Лионель Месси, Неймар (оба из «Барселоны»), Криштиану Роналду («Реал» Мадрид).
Начиная с лета 2020 года Педри сыграл за сине-гранатовых 120 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока составляет € 90 млн.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.