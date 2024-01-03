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Стала известна зарплата, которую «Зенит» предлагает защитнику Нино

Стала известна зарплата, которую «Зенит» предлагает защитнику Нино
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«Зенит» предлагает защитнику «Флуминенсе» Нино контракт с зарплатой € 2 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые в скором времени должны объявить о новичке команды — Нино. Сумма трансфера бразильского защитника составит € 6 млн.

26-летний центральный защитник является воспитанником бразильской «Крисиумы», потом отдавался в аренду во «Флуминенсе», а зимой 2020 года был куплен «Флуминенсе», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн.

В прошлом сезоне футболист сыграл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость бразильца, по информации интернет-портала Transfermarkt, на данный момент составляет € 11 млн. А контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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